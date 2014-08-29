Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении водителя иномарки за сбитого мужчину

Автомобиль BMW выехал на пешеходный переход и сбил петербуржца.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале этого года обвиняемый ехал на иномарке по проспекту Ветеранов и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 45-летнего мужчину.

В результате наезда потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что хулиган кинул бутылку в автобус на остановке "улица Белградская".

Видео: прокуратура Петербурга