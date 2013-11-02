Автолюбителям Ленобласти приготовили "Карту времени" на День России

12 июня во Всеволожском районе пройдет автоквест.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области пригласила всех автовладельцев и автолюбителей региона в возрасте от 18 до 35 лет принять участие в автоквесте "Карта времени", приуроченном к 80-летию Дороги жизни. Организаторы из "Ресурсного добровольческого центра" обещают увлекательное путешествие по временам и локациям, игру-головоломку, испытания на прочность для команд и встречи с интересными людьми.

В процессе квеста команды будут собирать баллы - победителем окажется команда с наибольшим количеством баллов. Наградой для победителей станут подарочные сертификаты в интернет-магазине. Начало состоится 12 июня, в 19.00 во Всеволожском районе. Подробнее о регистрации в конкурсе можно узнать в сообществе "Доброволец ЛО" в соцсети ВКонтакте.

В связи с празднованием Дня России россиян ждут длинные выходные в июне.