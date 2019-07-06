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Автокран перевернулся на съезде с внешней стороны КАД

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По словам очевидцев. водитель жив.

Вечером пятницу, 5 июля, автокран оказался за ограждением на развязке с внешней стороны КАД. Причем по другую сторону дороги. О происшествии сообщили очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Транспортное средство перевернулось у съезда с Большого Обуховского моста в город. Также автокран снес ограждение. По словам очевидцев, водитель жив и от помощи отказался. 

Инцидент никак не повлиял на дорожно-транспортную ситуацию. Проезду остальных машин это не помешало. Свидетели рассказали, что из автомобиля вытекает солярка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Выборгском шоссе синяя иномарка сбила жеребенка

Фото и видео: vk.com/spb_today

Теги: автокран, дтп, развязка кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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