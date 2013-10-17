В Петергофе хотят реставрировать автобусный парк за 104,4 млн рублей

Готовый объект должны сдать до конца мая 2023 года.

ГУП "Пассажиравтотранс" объявил тендер на завершение строительно-монтажных работ по комплексной реконструкции автобусного парка № 5 в Петергофе: как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 104,4 млн рублей.

Объект располагается в доме №1 по Троицкой улице. Подрядчику будет необходимо выполнить благоустройство территории, фасадные работы, устроить цоколь, отмостки, пандусы, а также завершить кровельные работы и устройство пожарных лестниц.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчиком дублёра Приморского шоссе станет СК "Орион Плюс".

Фото: сайт ГУП "Пассажиравтотранс"