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Автобусы на Вещево, Советский, Ермилово и Приморск пойдут по новому расписанию
Вчера, 17:21
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Автобусы на Вещево, Советский, Ермилово и Приморск пойдут по новому расписанию

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Новое расписание вступает в силу с 27 января 2020 года.

Автобусы на Вещево, Советский, Ермилово и Приморск пойдут по новому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Маршрут №145 "Выборг – Вещево", №130 "Выборг – Советский" и №135 "Выборг – Ермилово" поедут по новому маршруту.

Маршрут №145 "Выборг – Вещево"

Выборг:                                                     Вещево:

6:05 от Ветлечебницы                               7:00

8:30                                                             9:35

11:45                                                          13:05

14:00                                                          15:05

17:10                                                          18:15

19:20                                                          20:25

22:00                                                          22:50

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что приостановлены строительные работы на улице Береговой тупик.

Фото: pixabay

Теги: выборг, расписание автобусов
Категории: Выборг, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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