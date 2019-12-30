Новое расписание вступает в силу с 27 января 2020 года.

Автобусы на Вещево, Советский, Ермилово и Приморск пойдут по новому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Маршрут №145 "Выборг – Вещево", №130 "Выборг – Советский" и №135 "Выборг – Ермилово" поедут по новому маршруту.

Маршрут №145 "Выборг – Вещево"

Выборг: Вещево:

6:05 от Ветлечебницы 7:00

8:30 9:35

11:45 13:05

14:00 15:05

17:10 18:15

19:20 20:25

22:00 22:50

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что приостановлены строительные работы на улице Береговой тупик.

Фото: pixabay