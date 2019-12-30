Автобусы на Вещево, Советский, Ермилово и Приморск пойдут по новому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Маршрут №145 "Выборг – Вещево", №130 "Выборг – Советский" и №135 "Выборг – Ермилово" поедут по новому маршруту.
Маршрут №145 "Выборг – Вещево"
Выборг: Вещево:
6:05 от Ветлечебницы 7:00
8:30 9:35
11:45 13:05
14:00 15:05
17:10 18:15
19:20 20:25
22:00 22:50
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что приостановлены строительные работы на улице Береговой тупик.
Фото: pixabay
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