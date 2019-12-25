Автобусы до Пулково переходят на график буднего дня

Изменения вступят в силу с пятницы 19-го июня.

С 19 июня автобусы, следующие в аэропорт Пулково, перейдут на график буднего дня. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажирэлектротранс".

Ранее автобусы курсировали в режиме выходного дня из-за сокращения числа транспортных средств. После мониторинга ситуации было решено увеличить количество автобусов №39, который связывает станцию метро "Московская" и Пулково.

С завтрашнего дня будет запущено четыре дополнительных автобуса с интервалом движения в 5-10 минут. Автобусы будут ходить до 01:30.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург получил сотню новых двухсекционных автобусов.

Фото: avtobus.spb.ru