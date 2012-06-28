  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Парк "Пассажиравтотранса" могут пополнить новые автобусы КАМАЗа
Сегодня, 9:12
106
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Парк "Пассажиравтотранса" могут пополнить новые автобусы КАМАЗа

0 0

 Кроме того, рассматривается возможность сотрудничества с КАМАЗом в части поставок электробусов.

Автопарк петербургского "Пассажиравтотранса" может пополниться новыми автобусами "КАМАЗа". Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Чиновник осмотрел модели и обсудил с представителями компании возможность их предоставления перевозчику. Кроме того, рассматривается возможность сотрудничества с КАМАЗом в части поставок электробусов.

Так, "Пассажиравтотрансу" намерены предать низкопольный НЕФАЗ 5222, который работает на компримированном природном газе. Внутри автобуса находится 41 посадочное место, а его запас хода равен 400 км. Более 50% комплектующих новой модели являются запчастями отечественного производства.

Ранее мы сообщили о том, что шлагбаумы в Петербурге начнут устанавливать по системе "Безопасный город".

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: автобусы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии