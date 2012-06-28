Парк "Пассажиравтотранса" могут пополнить новые автобусы КАМАЗа

Автопарк петербургского "Пассажиравтотранса" может пополниться новыми автобусами "КАМАЗа". Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.
Чиновник осмотрел модели и обсудил с представителями компании возможность их предоставления перевозчику. Кроме того, рассматривается возможность сотрудничества с КАМАЗом в части поставок электробусов.
Так, "Пассажиравтотрансу" намерены предать низкопольный НЕФАЗ 5222, который работает на компримированном природном газе. Внутри автобуса находится 41 посадочное место, а его запас хода равен 400 км. Более 50% комплектующих новой модели являются запчастями отечественного производства.
Ранее мы сообщили о том, что шлагбаумы в Петербурге начнут устанавливать по системе "Безопасный город".
Фото: Telegram / Кирилл Поляков
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