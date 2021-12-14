Автобусы 1Кр и 3Кр в Кронштадте вернулись на маршруты

Ранее их изменили из-за проблем на Макаровской улице.

В Кронштадте возобновлено регулярное движение автобусов №1Кр и 3Кр по их штатным трассам. Об этом сообщил "Организатор перевозок". Напомним, ранее эти маршруты были временно скорректированы в связи с тем, что проезд по Макаровской улице был затруднён или невозможен. Причины перекрытия оперативно устранили, и теперь общественный транспорт курсирует в обычном режиме, строго по расписанию.

Жители и гости Кронштадта могут пользоваться автобусами №1Кр и 3Кр без каких-либо дополнительных изменений. Восстановление движения позволило разгрузить соседние улицы и вернуть пассажирам привычный маршрут. В ближайшее время пересмотра схем не планируется.

Кроме того, в предстоящие выходные в Петербурге будут внесены изменения в схемы движения трёх трамвайных маршрутов. О деталях корректировок сообщат дополнительно.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге запустили автобусный маршрут №400Э. Он связывает "Московскую" с конгрессно-выставочным центром "Экспофорум". На пути следования предусмотрено всего три остановки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)