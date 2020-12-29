Автобус вылетел на газон и врезался в столб утром на Пискаревском проспекте

Свидетели утверждают, что автобус "серьезно пострадал".

Пассажирский автобус вылетел с проезжей части на газон на Пискаревском проспекте, сообщили очевидцы. Участок дороги временно остался без света.

ДТП произошло утром 8-го января недалеко от пересечения с Полюстровским проспектом. Транспортное средство сбило столб. Пока не известно, был ли кто-то в автобусе, и есть ли пострадавшие.

По информации пресс-службы СПб ГБУ "Ленсвет", на месте временно обесточили электроснабжение на участке пути, где произошло ДТП. Со сбитой опоры сняли воздушные линии и светильник. Освещение не работало по нечетной стороне Пискаревского проспекта от проспекта Металлистов до Полюстровского. Специалисты проложат новые воздушные линии в обход места аварии. Помех для движения транспорта это не создаст.

Ранее автобус пробил ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург