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Автобус вылетел на газон и врезался в столб утром на Пискаревском проспекте
Сегодня, 11:23
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nadezhda_sib

Автобус вылетел на газон и врезался в столб утром на Пискаревском проспекте

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Свидетели утверждают, что автобус "серьезно пострадал".

Пассажирский автобус вылетел с проезжей части на газон на Пискаревском проспекте, сообщили очевидцы. Участок дороги временно остался без света.

ДТП произошло утром 8-го января недалеко от пересечения с Полюстровским проспектом. Транспортное средство сбило столб. Пока не известно, был ли кто-то в автобусе, и есть ли пострадавшие.

По информации пресс-службы СПб ГБУ "Ленсвет", на месте временно обесточили электроснабжение на участке пути, где произошло ДТП. Со сбитой опоры сняли воздушные линии и светильник. Освещение не работало по нечетной стороне Пискаревского проспекта от проспекта Металлистов до Полюстровского. Специалисты проложат новые воздушные линии в обход места аварии. Помех для движения транспорта это не создаст. 

Ранее автобус пробил ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе. 

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автобус, газон, дтп, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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