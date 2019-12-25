Автобус сбил пешехода на Пулковском шоссе

Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 мая около 13:10 на Пулковском шоссе, 78, произошло ДТП.

Сообщается, что 55-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту "метро "Московская" – город Гатчина" сбил вне зоны пешеходного перехода 32-летнего мужчину. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на КАД серьезно пострадал водитель.

Фото: pixabay