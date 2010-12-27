Автобус с туристами из Китая улетел в кювет и опрокинулся под Мурманском

В сети опубликованы кадры с места происшествия.

Накануне вечером, 19 ноября, туристический автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся под Мурманском.

ДТП произошло в вечернее время в районе 35 километра Серебрянского шоссе на затяжном подъеме. Из-за сильного гололеда едущую вверх фуру развернуло на дроге, и она перегородила обе полосы. В это время с горы со стороны Мурманска спускался автобус с туристами из Китая. Водитель автобуса не смог из-за гололеда затормозить, и автобус улетел в кювет, где перевернулся.

В автобусе находилось 24 человека, водитель и гид, а также 22 гражданина Китая. В результате 4 иностранных туриста получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Фото: ВК, Мурманск | Официальная группа