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Автобус с туристами из Китая улетел в кювет и опрокинулся под Мурманском
Сегодня, 14:58
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MShaffter

Автобус с туристами из Китая улетел в кювет и опрокинулся под Мурманском

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В сети опубликованы кадры с места происшествия.

 

Накануне вечером, 19 ноября, туристический автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся под Мурманском.

ДТП произошло  в вечернее время в районе 35 километра Серебрянского шоссе на затяжном подъеме. Из-за сильного гололеда едущую вверх фуру развернуло на дроге, и она перегородила обе полосы. В это время с горы со стороны Мурманска спускался автобус с туристами из Китая. Водитель автобуса не смог из-за гололеда затормозить, и автобус улетел в кювет, где перевернулся.

В автобусе находилось 24 человека, водитель и гид, а также 22 гражданина Китая. В результате 4 иностранных туриста получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Фото: ВК, Мурманск | Официальная группа

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России, Мировые новости,

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