Автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в Финляндию

По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной трассе в Карелии.

Автобус с пассажирами улетел в кювет в Карелии по пути в Финляндию.

ДТП произошло накануне вечером, 16 февраля, по дороге из Петрозаводска в Финляндию. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд автобуса с 19 пассажирами с дороги. Автобус упал в кювет и перевернулся на бок. К счастью, в ДТП нет пострадавших. По другим данным, медпомощь потребовалась 3 пассажирам.

МЧС РФ по Республике Карелия принимали участие в ликвидации последствий ДТП в составе 8 человек и 2 единиц спецтехники.

Сегодня ранее: Во Владивостоке в массовом ДТП из 10 машин пострадал водитель.

Фото: МЧС РФ по Республике Карелия