Автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в Финляндию

Автобус с пассажирами улетел в кювет в Карелии по пути в Финляндию.
ДТП произошло накануне вечером, 16 февраля, по дороге из Петрозаводска в Финляндию. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд автобуса с 19 пассажирами с дороги. Автобус упал в кювет и перевернулся на бок. К счастью, в ДТП нет пострадавших. По другим данным, медпомощь потребовалась 3 пассажирам.
МЧС РФ по Республике Карелия принимали участие в ликвидации последствий ДТП в составе 8 человек и 2 единиц спецтехники.
Сегодня ранее: Во Владивостоке в массовом ДТП из 10 машин пострадал водитель.
Фото: МЧС РФ по Республике Карелия
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