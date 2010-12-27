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Автобус №158 изменит свой маршрут на месяц
Сегодня, 15:53
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nadiputintseva
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Автобус №158 изменит свой маршрут на месяц

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На Морской набережной будут прокладывать газопровод.

С 14 марта по 16 апреля в Василеостровском районе Санкт-Петербурга изменится движение городского автобуса по маршруту №158. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

В связи с проведением работ про прокладке газопровода на Морской набережной, автобус будет ездить от конечной остановки "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" по трассе до Мичманской улицы. От туда он последует по Мичманской и Кораблестроителей, а вернется по действующей трассе к конечной остановке "Наличная улица".

Также в комитете добавили, что в обратном направлении изменений не будет. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургская подземка изменит график работы для футбольных фанатов

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Теги: автобус 158 маршрут , изменение в автобусах , новости спб
Категории: Новости СПб

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