За март на платных парковках в Петербурге выявили около 63 тыс. авто с закрытыми номерами

За месяц от посторонних предметов было очищено 2,5 тыс. номеров, а примерно 3,7 тыс. автомобилей были обнаружены в платной зоне без регистрационных знаков.

В марте инспекторами центра управления парковками Петербурга было выявлено около 6,3 тыс. случаев закрытия или снятия регистрационных номеров с автомобиля для уклонения от оплаты платной парковки. Об этом пишет пресс-служба комтранса Северной столицы.

За месяц от посторонних предметов было очищено 2,5 тыс. номеров, а примерно 3,7 тыс. автомобилей были обнаружены в платной зоне без регистрационных знаков. С водителями было проведено разъяснительных 875 бесед о правилах пользования стоянкой и её оплате.

Данные о выявленных нарушениях направлены в ГИБДД. Нарушителям грозит административное наказание в виде 5 тыс. рублей штрафа.

Ранее мы сообщили о том, что поминутную оплату парковки планируют вводить со второго часа в Петербурге.

Фото: Telegram / Парковки и велодорожки СПб