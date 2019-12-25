Авиасообщение между Петербургом и Котласом возобновят с 10 января

Рейсы между Северной столицей и городом в Архангельской области пользуются у пассажиров популярностью.

С 10 января между Северной столицей и городом Котлас в Архангельской области снова начнут летать самолёты. Об этом сообщает ТАСС.

Перелеты между двумя городами пользуются большой популярностью у пассажиров. Теперь за воздушную перевозку будет отвечать Вологодское авиационное предприятие, полёты будут выполняться на самолетах Як-40.

Добавим, что до этого маршрут обслуживала компания "Руслайн", которая была вынуждена приостановить перевозки в связи с недостаточным коэффициентом сцепления с землёй моделей Bombardier-CRJ200 в зимний период. Есть вероятность, что с организацией снова возобновят сотрудничество, когда холода отступят.

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Турцию и Узбекистан.

Фото: Piter.TV