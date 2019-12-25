Прямые рейсы из Петербурга в Доху могут запустить со следующей недели

Прямые рейсы из Москвы в столицу Катара уже запустили.

Прямые рейсы из Петербурга в Доху (Катар) могут запустить со следующей недели. Об этом в среду, 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой посла Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, который посетил Россию.

Стоит отметить, что прямые рейсы из Москвы в столицу Катара уже запустили. Так, из столицы можно улететь в Доху три раза в неделю. Однако на данный момент точно неизвестно, получится ли запустить прямые рейсы из Петербурга со следующей недели, но посол в это очень верит.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку.

Фото: Piter.tv