Авиакомпания Smatavia запустила прямые рейсы из Петербурга в Узбекистан

Из Пулково можно отправиться в Бахару и Наманган.

Во вторник, 23 ноября, авиакомпания Smatavia запустила прямые рейсы из Петербурга в Бухару. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Для путешественников рейсы будут доступны по вторникам. Вылет из аэропорта Пулково осуществляется в 23:25, прилет в аэропорт Бухара – в 06:10. Обратный рейс вылетает в 07:30 и приземляется в Петербурге в 10:25. Указано местное время вылета и прилёта. Время в пути составит 4 часа 55 минут.

Также в среду, 1 декабря, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Наманган. Полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Самолёты будут вылетать из аэропорта Пулково в 22:10 и прибывать в Наманган в 04:55. Обратные рейсы будут отправляться из Наманган в 06:05 и прибывать в Петербург в 09:00. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Победа" планирует возобновить международные рейсы из Пулково.

Фото: Piter.TV