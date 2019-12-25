Рейсы будут осуществляться ежедневно.

Авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейсы доступны для путешественников ежедневно с 16 августа. Лайнеры Superjet 100. рассчитаны на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом.

Вылет из Пулково состоится в 7.55, прилетает самолет в столицу Чеченской республики в 11.55. Обратный рейс будет вылетать из Грозного в 12:50 и прибывать в Петербург в 16:05. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее мы писали, что из Петербурга могут запустить рейс в Тунис.

Фото: Piter.tv