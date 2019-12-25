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Авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Грозный
Сегодня, 21:45
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Авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Грозный

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Рейсы будут осуществляться ежедневно.

Авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. 

Рейсы доступны для путешественников ежедневно с 16 августа. Лайнеры Superjet 100. рассчитаны на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом. 

Вылет из Пулково состоится в 7.55, прилетает самолет в столицу Чеченской республики в 11.55. Обратный рейс будет вылетать из Грозного в 12:50 и прибывать в Петербург в 16:05. Время указано местное для каждого аэропорта. 

Ранее мы писали, что из Петербурга могут запустить рейс в Тунис.

Фото: Piter.tv

Теги: грозный, пулково, рейсы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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