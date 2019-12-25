Билеты на эти направления доступны только с августа текущего года.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Петербург в июле. Об этом следует из системы бронирования компании.

Отмена рейсов связана с ограничениями на перевозки во время пандемии коронавируса. Отмечается, что соответствующие направления доступны только с августа текущего года.

Пока в компании Finnair новую дату возобновления рейсов в РФ не стремятся анонсировать.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург на этой неделе вернут россиян из трех точек мира.

Фото:pixabay