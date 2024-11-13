Авиация Северного флота поразила ракетами мишени над Баренцевым морем

Российские истребители смешанного авиационного корпуса при Северном флоте России поразили управляемыми ракетами цели в рамках проводимых военных учений. Маневры организованы в акватории Баренцева моря. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны и флота. В профильном ведомстве добавили, что задача реализована на авиационном полигоне "Тимур".
Были запланированы практические пуски управляемых ракет, что мы сегодня и совершили. Выполнили пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", мишень по типу "светящаяся авиационная бомба.
командир авиационного звена Геннадий
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты и укрытия ВСУ в зоне СВО.
Фото и видео: Минобороны России
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