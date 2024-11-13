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Авиация Северного флота поразила ракетами мишени над Баренцевым морем

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Военнослужащие рассказали о поставленных задачах.

Российские истребители смешанного авиационного корпуса при Северном флоте России поразили управляемыми ракетами цели в рамках проводимых военных учений. Маневры организованы в акватории Баренцева моря.  Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны и флота. В профильном ведомстве добавили, что задача реализована на авиационном полигоне "Тимур".

Были запланированы практические пуски управляемых ракет, что мы сегодня и совершили. Выполнили пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", мишень по типу "светящаяся авиационная бомба.

командир авиационного звена Геннадий

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: баренцево море, всу, минобороны, сво, северный флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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