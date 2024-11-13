Авиация Северного флота поразила ракетами мишени над Баренцевым морем

Военнослужащие рассказали о поставленных задачах.

Российские истребители смешанного авиационного корпуса при Северном флоте России поразили управляемыми ракетами цели в рамках проводимых военных учений. Маневры организованы в акватории Баренцева моря. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны и флота. В профильном ведомстве добавили, что задача реализована на авиационном полигоне "Тимур".

Были запланированы практические пуски управляемых ракет, что мы сегодня и совершили. Выполнили пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", мишень по типу "светящаяся авиационная бомба. командир авиационного звена Геннадий

"Солнцепек" уничтожил опорные пункты и укрытия ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России