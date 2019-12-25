Прямые рейсы из Петербурга в Алжир будут запущены в конце июля

Перелёты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-800.

С 27 июля из Северной столицы запустят первые прямые рейсы в Алжир. Обслуживание пассажиров трижды в неделю будет осуществлять авиакомпания Air Algerie. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Перелёты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-800. Вылететь из Петербурга можно будет в 4:15 МСК, а из Алжира в город на Неве самолёты будут вылетать в 20:30 (22:30 МСК). В пути пассажирам будет предложено горячее питание.

В ВВСС напомнили, что аэропорт Алжира выступает крупным транспортным хабом, поэтому оттуда можно отправиться по 75 направлениям на территории Европы, Азии, Африки, стран Ближнего Востока и Северной Америки.

Ранее мы сообщили о том, что из Челябинска в Петербург запущены дополнительные рейсы.

Фото: Piter.TV