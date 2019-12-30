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Аварийный участок теплосети на Полюстровском проспекте устранят в понедельник
Сегодня, 18:45
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arteliseev

Аварийный участок теплосети на Полюстровском проспекте устранят в понедельник

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Неисправность заметили при плановом осмотре.

По информации АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" утром 12 января при плановом осмотре тепломагистрали у дома №35 на Полюстровском проспекте специалисты обнаружили неисправность. 

Сотрудники "Теплосети" решили заменить аварийный участок. Работы планируют завершить 13 января в три часа дня. Близлежащие дома перевели на резервную схему теплоснабжения.

Работники предприятия напомнили, что пересекать аварийный участок с парением или выходом горячей воды, опасно. 

Ранее мы писали, что пожар разбудил жителей дома на Пражской. 

Фото: pxhere.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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