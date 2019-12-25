Массовая авария на КАД собрала пробку в полтора километра

Участками аварии стали порядка семи машин.

В пятницу, около 8:20 утра, ситуацию на петербургских дорогах "Яндекс" оценил в 5 баллов – на один балл выше, чем обычно в это время. Горожане стоят в пробках на вантовом молсту, Колтушском шоссе, набережных Невы, в центре.

По данным читательницы "Фонтанки", которая ехала в маршрутке №342, на Витеьскрм проспекте произошло массовое ДТП в сторону Пушкина. По словам петербурженки, столкнулись около семи машин, в том числе маршрутка, в которой она находилась. По предварительной информации, никто не пострадал, а пассажиров маршрутки подобрал другой автобус. Попутный транспорт медленно объезжает ДТП. "Яндекс" отмечает, что пробка достигла 1,8 километра.

На момент публикации статьи дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

Фото: Piter.tv