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Массовая авария на КАД собрала пробку в полтора километра
Сегодня, 9:21
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Массовая авария на КАД собрала пробку в полтора километра

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Участками аварии стали порядка семи машин.

В пятницу, около 8:20 утра, ситуацию на петербургских дорогах "Яндекс" оценил в 5 баллов – на один балл выше, чем обычно в это время. Горожане стоят в пробках на вантовом молсту, Колтушском шоссе, набережных Невы, в центре.

По данным читательницы "Фонтанки", которая ехала в маршрутке №342, на Витеьскрм проспекте произошло массовое ДТП в сторону Пушкина. По словам петербурженки, столкнулись около семи машин, в том числе маршрутка, в которой она находилась. По предварительной информации, никто не пострадал, а пассажиров маршрутки подобрал другой автобус. Попутный транспорт медленно объезжает ДТП. "Яндекс" отмечает, что пробка достигла 1,8 километра.

На момент публикации статьи дорожная ситуация оценивается в 4 балла. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: авария, дтп, кад, петербург, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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