Пенсионер на Nissan сбил 14-летнюю девочку у трамвайной остановки на Энгельса

Водитель с места происшествия скрылся, позже его задержали.

Во вторник, 20 февраля, на остановке трамвая в Выборгском районе Петербурга случилась авария, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 76-летний пенсионер управлял личным Nissan Qashqai и наехал на 14-летнюю девочку, следующую к трамваю на посадку в зоне остановки общественного транспорта. Водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшая доставлена в больницу с различными травмам в состоянии средней степени тяжести. Водителя задержал наряд ГИБДД на Ланском шоссе, в его отношении возбуждено административное производство.

Ранее была становлена личность мужчины, сгоревшего заживо внутри автомобиля в Кудрово.

Фото: Piter.TV