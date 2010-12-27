Авария полностью перекрыла движение на Заозерной улице

Вечером, 25 декабря, в Петербурге произошла авария, перекрывшая движение на целой улице. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
На узкой улице в Петербурге столкнулись легковушки. Из-за того, что они заняли обе полосы, движение по Заозерной улице полностью встало. Свидетели происшествия отмечают, что фурам не проехать совсем. Легковым автомобилям проще – они могут объехать столкнувшихся по тротуару.
Автор поста утверждает, что после столкновения у водителей произошла драка с пешеходом.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: экскурсионный автобус с детьми попал в аварию на Исаакиевской площади.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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