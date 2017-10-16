На улице Коллонтай BMW вылетела на трамвайные рельсы

По словам очевидцев, водитель жив.

В Невском районе Петербурга иномарка BMW вылетела на трамвайные рельсы, тем самым заблокировав движение транспорту. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Авария произошла вечером 22 сентября на улице Коллонтай.

Пролетел метров 50 по рельсам на улице Коллонтай. Трамваи стоят. автор поста

По словам очевидцев, водителя немецкого авто подрезали, он потерял управление. А дальше как во сне: иномарка сначала влетела в бордюр, а после ее откинуло к ограждению. Очевидцы добавили, что водитель жив, что нельзя сказать про автомобиль. В результате ДТП у машины полностью разбита передняя часть.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артём Шевченко