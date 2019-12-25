Дефект на трубопроводе оставил без тепла дома на Васильевском острове

Ремонтные работы на ненадёжном участке будут вестись до 23:00 пятницы.

В пятницу, 23 декабря, в доме № 19 на 6-й линии Васильевского острова началась замена участка трубопровода в связи с обнаружением дефекта. Об этом рассказала пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Работы будут идти до 23:00. На это время отопление пропадёт в нескольких домах, его возобновят по резервной схеме однако, с вероятным ограничением ряда зданий.

В организации напомнили, что контроль отопительных объектов и замену воды при снижении температуры теплоносителя обязаны вести управляющие компании.

Ранее мы сообщили о том, что парадную дома на Ленинском проспекте залило кипятком из-за прорыва трубы.

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