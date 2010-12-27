"Дорогая" Авария случилась на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели

Столкнулись "Bentley Bentayga" и "Volkswagen Polo".

"Царапины стоимостью как тот, в кого въехали", – замечает очевидец, выложивший снимок ДТП в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Авария с участием дорогого автомобиля "Bentley" задержала утром 17 сентября сотни людей. Стоимость такой марки измеряется в десятках миллионов рублей.

В комментариях пользователи сочувствуют "Volkswagen", ведь виновником столкновения стал, судя по пересеченной сплошной, именно люксовый автомобиль.

сейчас приедут, полосы перерисуют и поло будет виноват", – Igor Smirnov

"Поло в принципе виноват никак не может быть. Во первых там сплошная, во вторых тот кто сзади тот и виноват без вариантов", – Kirill Grischenko

Некоторые пользователи отмечают, что уже видели "Bentley" в городе, и стиль езды по дорогам у машины столь же провокативный:

"Видел вчера эту машину в городе. За рулем дама, с довольно дерзкой манерой езды. Дубасила по ириновскому по трамвайным рельсам )))", – Alexey Solonovich

Ранее Piter.tv показывал видео: как в троллейбус на Ленинском проспекте не пустили лошадь.

Фото: ВКонтакте