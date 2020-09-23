Авария двух внедорожников остановила движение трамваев на Новочеркасском проспекте

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в среду, 23 сентября, на Новочеркасском проспекте столкнулись два внедорожника "БМВ".

По всей видимости, авария небольшая и никто не получил серьезные травмы, однако ДТП заблокировало движение трамваев. Об этом рассказал читатель Piter.TV. На момент съемки видно, как три трамвая ожидали расчистку путей. Учитывая, что ситуация затянулась бы надолго, пассажирам трамваев предложили выйти и пойти пешком.

Ранее мы писали, что на Ленской улице иномарка врезалась в три машины и насмерть сбил пешехода.

Видео: Piter.TV