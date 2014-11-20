Жители Кронштадта остались без света из-за аварии на электроподстанции

По данным администрации района, причиной ЧП стала залетевшая в оборудование птица.

Утром во вторник, 16 августа, в Кронштадте произошла авария на электроподстанции предприятия "Оборонэнерго". Только что проснувшиеся горожане услышали грохот, а затем обнаружили, что в их домах отключили свет. Об этом сообщили в группе "Кронштадт Online" ВКонтакте.

Также некоторые местные жители пожаловались на отсутствие горячей воды.

Как уточнили в пресс-службе районной администрации, авария вызвана залетевшей в оборудование птицей. Она попала на подстанцию приблизительно в 07:50 утра. Последствия уже устранили участники аварийной бригады.

В начале августа а проспекте Просвещения в Петербурге затопило дорогу с машинами.

Фото: Pxhere