Жители Кронштадта остались без света из-за аварии на электроподстанции

Утром во вторник, 16 августа, в Кронштадте произошла авария на электроподстанции предприятия "Оборонэнерго". Только что проснувшиеся горожане услышали грохот, а затем обнаружили, что в их домах отключили свет. Об этом сообщили в группе "Кронштадт Online" ВКонтакте.
Также некоторые местные жители пожаловались на отсутствие горячей воды.
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, авария вызвана залетевшей в оборудование птицей. Она попала на подстанцию приблизительно в 07:50 утра. Последствия уже устранили участники аварийной бригады.
В начале августа а проспекте Просвещения в Петербурге затопило дорогу с машинами.
Фото: Pxhere
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