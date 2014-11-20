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Жители Кронштадта остались без света из-за аварии на электроподстанции
Сегодня, 9:56
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Жители Кронштадта остались без света из-за аварии на электроподстанции

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По данным администрации района, причиной ЧП стала залетевшая в оборудование птица.

Утром во вторник, 16 августа, в Кронштадте произошла авария на электроподстанции предприятия "Оборонэнерго". Только что проснувшиеся горожане услышали грохот, а затем обнаружили, что в их домах отключили свет. Об этом сообщили в группе "Кронштадт Online" ВКонтакте.

Также некоторые местные жители пожаловались на отсутствие горячей воды.  

Как уточнили в пресс-службе районной администрации, авария вызвана залетевшей в оборудование птицей. Она попала на подстанцию приблизительно в 07:50 утра. Последствия уже устранили  участники аварийной бригады. 

В начале августа а проспекте Просвещения в Петербурге затопило дорогу с машинами.

Фото: Pxhere

Теги: авария, кронштадт, отключение электричества, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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