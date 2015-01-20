В Смольном рассказали, где регистрировать аттракционы и самоходные машины

За нарушение правил регистрации грозит административный штраф.

В пятницу, 13 августа, в комитете по информатизации и связи петербуржцам рассказали о правилах регистрации самоходных машин.

Так, все собственники самоходных машин и других видов техники, в том числе аттракционов, обязаны зарегистрировать их в Государственной технической инспекции (Гостехнадзор). Речь идет о технике с мощностью двигателя более 4 кВт или с максимальной конструктивной скоростью менее 50 км/ч в час, а также прицепах к ним. Регистрации подлежат снегоходы и мотовездеходы. В случае нарушения правил предусмотрены административные штрафы.

Записаться на прием можно по телефону, а также оплатить государственную пошлину. Перечень всех документов для регистрации опубликован на портале госуслуг.

Помимо Гостехнадзора, зарегистрировать аттракционное оборудование можно в МФЦ по экстерриториальному принципу, обратиться можно в любой удобный центр. Результат выдадут в Гостехнадзоре.

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