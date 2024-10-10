Астраханской полицией задержаны две лжемедсестры, которые обокрали пожилую семейную пару

Женщины обманули пенсионеров, предложив им бесплатный осмотр на дому.

Российские правоохранительные органы на территории Астрахани задержали двух мошенниц, которые представлялись потерпевшим медицинскими сестрами. Преступницам удалось обокрасть семейную пару в регионе. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Оперативники установили, что прогуливаясь по одной из улиц областного центра, злоумышленницы заметили находившихся на балконе пенсионеров. В результате женщины предложили пожилым гражданам пройти бесплатный осмотр в домашних условиях, на что последние согласились.

Поднявшись в квартиру, одна из псевдомедсестер отвела хозяев на кухню и стала отвлекать их разговором. В это время её сообщница отлучилась в комнату и похитила из шкафа накопленные стариками 1,1 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими стали жительница города Ульяновска и ранее судимая жительница Рязанской области. В их отношении ведется уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурантки расследования в настоящее время задержаны.

В Петербурге после миграционного рейда в полицию доставили 200 иностранцев.

Фото и видео: МВД Медиа