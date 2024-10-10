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Астраханской полицией задержаны две лжемедсестры, которые обокрали пожилую семейную пару

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Женщины обманули пенсионеров, предложив им бесплатный осмотр на дому.

Российские правоохранительные органы на территории Астрахани задержали двух мошенниц, которые представлялись потерпевшим медицинскими сестрами. Преступницам удалось обокрасть семейную пару в регионе. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Оперативники установили, что прогуливаясь по одной из улиц областного центра, злоумышленницы заметили находившихся на балконе пенсионеров. В результате женщины предложили пожилым гражданам пройти бесплатный осмотр в домашних условиях, на что последние согласились.    

Поднявшись в квартиру, одна из псевдомедсестер отвела хозяев на кухню и стала отвлекать их разговором. В это время её сообщница отлучилась в комнату и похитила из шкафа накопленные стариками 1,1 млн рублей.

пресс-служба МВД РФ по региону

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими стали жительница города Ульяновска и ранее судимая жительница Рязанской области. В их отношении ведется уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурантки расследования в настоящее время задержаны.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: астраханская область, лжемедики, мвд, мошенничество, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Тема дня, Новости России,

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