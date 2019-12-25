Ассоциация туроператоров назвала альтернативу Петербургу, куда можно поехать на Новый год

Россиянам предлагают поехать в Казань.

Во вторник, 15 декабря, Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила туристам альтернативу, куда поехать на новогодние праздники вместо Северной столицы. Гостей готова принять Казань: там нет ужесточенных коронавирусных ограничений.

Кафе, рестораны и общепит продолжит работу не только в выходные, но и до трех часов ночи 1 января. Туристам предлагают праздничный ужин и полноценная шоу-программа. Не закроют также музеи, театры и кинотеатры, торговые центры. Сообщается, что загрузка отелей Казани близится к ста процентам.

Также в АТОР отметили, что Сочи и Красную поляну тоже не будут закрывать для туристов.

Ранее мы писали, что Петербург вошёл в топ-5 популярных направлений на Новый год.

Фото: Piter.TV