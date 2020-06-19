Александр Ревва выпустил новый трек "Перетанцуй меня"

Песню можно услышать в соцсетях артиста и на цифровых музыкальных платформах.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что Александр Ревва под псевдонимом Артур Пирожков выпустил новый трек. Песню можно прослушать на официальных страничках музыканта.

Песня называется "Перетанцуй меня". Пользователям очень понравился новый трек Артура Пирожкова.

Вне всяких сомнений, это будет самый главный танцевальный хит не только сезона, но и на несколько лет вперёд! Песня сногсшибательная! @iashinainna

Ролик с новой песней просмотрело более 90 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что группа Radiohead выпустит фирменный пазл.

Вижео:WOW TV/YouTube