Артиста цирка Ренат Касеева рассказал, как начал работать с медведями

Животные с детства жили с ним в одной квартире.

Артиста цирка Ренат Касеев, которого называют "медвежьим папой", рассказал "Петербургскому дневнику" о своем пути в цирковом искусстве. Косолапые подопечные Касеева умеют танцевать балет, играть в футбол и кататься на самокатах.

Сейчас увидеть представление можно в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке им. Чинизелли.

Ренат Касеев рос в семье известных дрессировщиков медведей. В его московской квартире жили три маленьких медвежонка, их разместили в ванне. Тогда ребенку было 6 лет.

Мне было шесть лет, поэтому ситуация меня совершенно не удивляла. Раз родители сказали, что медвежата поживут с нами, значит, так и должно быть. Сегодня закон подобное запрещает.

С медведями ходили гулять в парк рядом с домом. В целом за ними нужно было ухаживать, как за детьми. Мальчик с детства много проводил времени в цирке, поэтому его будущая работа там не была с самого начала осознанным решением.

Просто я очень много времени проводил в цирке, пока родители репетировали, и понял, что мне там очень нравится. Цирк – это вообще не работа, а, скорее, образ жизни, который мне с детства привычен. Я пытался найти себя в других профессиях, ходил в офис, но быстро понял, что это не мое.

Так как отец Касеева был не только дрессировщиком, но и акробатом, в детстве ребенок вместе с сестрой пробовал свои силы именно в этом направлении. Однако у него акробатика не пошла. В начале нулевых семье передали двух слабеньких медвежат, с которыми он далее работал. Сейчас медведей уже шесть.

Артист цирка отметил, что одному из его подопечных было 37 лет. При том, что медведи не живут в дикой природе дольше 16-18 лет. По словам собеседника, это доказывает, что животным с ним хорошо.

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