Артист Артем Крылов рассказал, как со школьных лет хотел стать актером

«Петербургский дневник» и «Писательская академия Антона Чижа» этой осенью запускают полюбившийся многим проект «Детектив по пятницам».

Среди первых артистов, которые приняли участие в проекте, был Артем Крылов. Он рассказал о своем пути в актерство и о том, как его судьба привела его на сцену. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Артем рассказал о том, как он учился в лингвистическом лицее с углубленным изучением испанского, английского и французского языков. Однако, он начал забивать на некоторые предметы и получал двойки. В какой-то момент, его педагог спросила, почему он ничего не делает на занятиях по МХК.

Артем решил импровизировать и стал готовиться к этому предмету. Его педагог пригласила его на олимпиаду по МХК, где он сыграл Диогена в бочке. Это был его первый выход на сцену, и он почувствовал связь со зрителем, которое ему дико понравилось.

Позже, его завуч по внеклассной работе предложила ему присоединиться к школьному театру. Однако, мама Артема была против этого, потому что она всю жизнь мечтала стать актрисой, но ее мечты не сбылись.

Сейчас Артем Крылов является одним из артистов, которые приняли участие в проекте "Детектив по пятницам". Он рассказал о том, как судьба привела его на сцену и почему он выбрал эту профессию. Он также поделился своими любимыми книгами и даже рассказал о том, что пытается написать свой собственный рассказ.

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