Артем Лобов считает, что Макгрегор заслуживает реванша с Нурмагомедовым

Россиянин одолел ирландца в четвертом раунде с помощью удушающего приема.

Товарищ и партнер по спаррингу Коннора Макгрегора Артем Лобов считает, что ирландский боец имеет право на незамедлительный реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена пердает портал Sports.ru.

Думаю, в незамедлительном реванше есть смысл. Благодаря Конору заработала UFC, Хабиб вообще заработал столько, сколько не заработал бы никогда. Так почему не организовать реванш? Артем Лобов

Помимо этого Лобов отметил, что Макгрегор никогда не отказывался от вызовов на бой, поэтому он заслужил реванш с российским спортсменом.

Напомним, что в поединке с Макгрегором Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одолел ирландца в четвертом раунде с помощью удушающего приема.

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Фото: Instagram / thenotoriousmma