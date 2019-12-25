Петербург стал четвёртым среди регионов РФ о доступности аренды жилья

Позволить съём квартиры могут более половины семей в городе.

Северная столица заняла четвёртое место в списке российских регионов-лидеров по доступности аренды квартир. Соответствующий рейтинг подготовили аналитики РИА Новости.

Как подсчитали эксперты, для оплаты аренды и прочих расходов в Петербурге общий семейный доход должен быть равен 100,1 тыс. рублей. Такие траты могут позволить 55% семей в городе.

В тройку лидеров рейтинга вошли Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. Наименее выгодно арендоваь жильё в Севастополе, Чеченской Республике и Кабардино-Балкарии. Москва стала 13-ой в рейтинге, а Ленобласть завершила двадцатку.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снизились цены на съемные квартиры.

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