Армянского шеф-повара из Испании не пускают в Петербург. Он объявил голодовку

Все дело в том, что суд запретил Аветису Погосяну находиться в Петербурге.

Гражданин Армении застрял в аэропорту "Пулково", пограничники отказываются пускать его в город. Адвокат шеф-повора пояснила, что и обратно в Испанию он вылететь не может.

Аветис Погосян объявил голодовку с 14 марта, денег осталось на семидневный запас воды. Погосян прилетел из Аликанте на кейтеринговое мероприятие, его ждут русская жена и ребенок.

В 2019 году суд запретил гражданину Армении находиться в России из-за неуплаты штрафа за нарушение ПДД. Погосян обжаловал решение суда, и орган государственной власти встал на его сторону. Однако пограничная служба ФСБ отказывается пускать мужчину в город, потому что отметки о снятии запрета нет.

Адвокат Аветиа Погосяна пытается решить проблему с 11 марта, однако службы не идут на контакт и пока ничего не происходит.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 7:1.

Фото: pixabay