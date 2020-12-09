Главы МИД Еревана и Парижа встретились для обсуждения перемирия в НКР.

Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках во время войны. Об этом рассказали журналисты в Telegram-канале"Sputnik Армения" со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Еревана Ары Айвазяна. Спикер выступил в рамках пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Айвазян уверен, что Анкара и Баку нарушили международные обязательства, начав военную агрессию в Нагорном Карабахе.

Право на самоопределение было одной из основ переговорного процесса, и право на самоопределение с помощью военной силы не может быть снято с повестки Ара Айвазян, глава МИД Армении

В Армении уверены, что на данный момент международное сообщество осознало тот факт, что проблема НКР не связана только с банальным территориальным спором. По мнению Айвазяна, это доказывает, что странам следует в очередной раз поднять вопрос о признании права Арцаха на самоопределение.

Глава МИД Армении поблагодарил Россию за роль в урегулировании в Карабахе.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Armenia