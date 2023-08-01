Арестованы члены ОПГ, которые занимались мошенничеством против пенсионеров

Устанавливаются лица, которые могли вовлекаться в данную криминальную деятельность.

С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа судебная инстанция заключила под стражу участников преступной группы, которые обвиняются в мошенничестве против пенсионеров. Предполагается, что мужчины 24 и 35 лет, а также 23-летняя женщина в месте с неустановленными участниками преступной группировки, осуществляли телефонные звонки пожилым гражданам и предоставляли им ложные данные о дорожных авариях с родственниками. Для решения проблемы они просили у "жертв" денежные средства. Затем они направляли под месту нахождения человека курьеров, неосведомленных о преступных деяниях. За процент эти лица получали похищенные средства, а затем - передавали их организаторам ОПГ. В общей сложности от действий злоумышленников пострадали трое граждане, а материальный ущерб превышает один миллион рублей.

В качестве примера привела пример с 84-летним пенсионером. Ему поступил звонок якобы от сотрудника следственного органа, который сообщил недостоверную информацию о том, что его дочка попала в беду. Для компенсации ущерба от "сбитого на машине пешехода" злоумышленник потребовал деньги. На эти средства якобы пострадавшей будет проведена операция, а также дочь сможет избежать уголовной ответственности. При этом преступники не назвали конкретную сумму денег, добавив, что "чем больше, тем лучше". Мужчина нашел в комнате дочери сумму в 9,5 тысяч долларов, затем упаковал сумму в конверт и передал курьеру.

Затем пострадавшему продолжали поступать звонки от неизвестных, которые просили собрать еще денег. Однако через час домой вернулась дочь пенсионера и он обратился в правоохранительные органы. сообщение прокуратуры Москвы

В настоящее время фигуранты расследования проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы