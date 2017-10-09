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Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в страшное ДТП под Владимиром

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Накануне по решению Мещанского суда был арестован на два месяца водитель рейсового автобуса, который столкнулся с поездом на переезде во Владимирской области.

Как сообщает "Росбалт", накануне на два месяца Мещанским судом был арестован водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП во Владимирской области.

По информации следствия, водитель знал, что автобус находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Напоминаем, что 6 октября во Владимирской области автобус столкнулся с поездом. В автобусе находились 55 пассажиров, 17 из которых погибли.


Видео:  YouTube/НОВОСТИ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

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Категории: Новости России

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