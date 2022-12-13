Арестован москвич, который убил мать 11 ножевыми ранениями и попытался убить сестру

Мужчина пробудет под стражей до 23 марта 2023 года.

Житель Москвы помещен под стражу по подозрению в убийстве собственной матери и покушении на убийство сестры. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Кунцевской межрайонной прокуратуры. Специалисты пояснили, что судебная инстанция учла позицию надзорного ведомства в отношении меры пресечения для 33-летнего мужчины. Фигурант расследования будет находиться под арестом до 23 марта 2023 года. Он обвиняется по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину москвич признал. Ранее стало известно, что на теле погибшей женщины было выявлено 11 ножевых ранений.

Напомним, что утром 23 января обвиняемый находился в квартире, расположенной по Витебской улице. Он нанес множественные ранения матери, от которых потерпевшая погибла. Далее не менее двух раз мужчина ударил ножом в область грудной клетки и живота сестру. Ей удалось оказать сопротивление брату, после чего женщина покинула помещение. Сейчас она госпитализирована.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы