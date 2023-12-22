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Петербуржца арестовали за проникновение в кабину машиниста метро
Сегодня, 13:56
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Петербуржца арестовали за проникновение в кабину машиниста метро

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Воспользовавшись оставшимся у него ключом от предыдущей работы, нарушитель 24 января вошёл в кабину машиниста на станции "Новочеркасская".

Житель Петербурга оказался под арестом после того, как решил на спор забраться в кабину машиниста в метро и, представляя себя профессионалом с обширным опытом, отправиться в путешествие на несколько суток. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Воспользовавшись оставшимся у него ключом от предыдущей работы, нарушитель 24 января вошёл в кабину машиниста на станции "Новочеркасская". Мужчина успел сделать несколько фотографий, но был задержан сразу же после выхода из кабины.

В ходе судебного процесса задержанный объяснил свои действия азартом при споре и выразил сожаление по поводу произошедшего. Нарушитель был приговорён к пяти суткам административного ареста по статье 11.15.1 КоАП РФ (умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности).

Ранее мы сообщили о том, что терапевта из Петербурга осудили за взятки от призывников в полмиллиона рублей.

Фото:  Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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