Арендатор порезал хозяйку квартиры на Новостроек

43-летнего мужчину задержали прямо на месте преступления.

Жительницу Кировского района Петербурга экстренно госпитализировали вечером 17 октября в критическом состоянии из её квартиры на улице Новостроек. Правоохранительные органы выяснили, что в четверг, примерно в 14:00, на неё напал арендатор её кваартиры: он нанес 51-летней женщине глубокую рану. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

43-летнего мужчину задержали прямо на месте преступления. Он был доставлен в полицейский участок, где в отношении него был составлен административный протокол. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина начиная с 1990-х годов был осужден целых пять раз. Ранее его признавали виновным в различных кражах, а также в попытке совершения ограбления.