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На Арцеуловской аллее горела студия
Сегодня, 11:33
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На Арцеуловской аллее горела студия

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе сегодня, 21 декабря, произошел пожар. На Арцеуловской аллее в доме № 21 горела студия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:04. Пламя охватило один квадратный метр. 

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 18 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Вырице при пожаре в частном доме погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: горела студия, мчс, пожар в студии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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