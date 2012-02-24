На Арцеуловской аллее горела студия

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе сегодня, 21 декабря, произошел пожар. На Арцеуловской аллее в доме № 21 горела студия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:04. Пламя охватило один квадратный метр.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 18 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv