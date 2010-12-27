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Арбитражный суд поддержал "Метрострой", а не Смольный
Сегодня, 23:00
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IRINA_CHALKINA
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Арбитражный суд поддержал "Метрострой", а не Смольный

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Компания "отстояла" у комитета в суде 77 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга вынес вердикт в пользу компании "Метрострой", а не Смольного. Об этом сообщает "Фонтанка".

Напомним, что в  апреле 2016 городской комитет подал иск на компанию из-за того, что якобы при строительстве зеленой ветки метрополитена, рабочие  незаконно обогатились на 77 миллионов рублей. Смольный также отметил, что "Метрострой" частично не выполнил работы. 

Компания заявила, что подрядчик сообщал о результатах работ, и не получил ни одного замечания. 

Зимой прошлого года суд встал на сторону Смольного. В результате с "Метростроя" должны были взыскать сумму, которую требовал истец.  Однако, в ходе разбирательства судьи не учли уже сделанные работы общей стоимостью около 89 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что ФНС направил в суд иск о банкротстве подрядчика компании "Метрострой".

Фото: Pixabay

 

 

Теги: смольный суд метрострой
Категории: Лента новостей Новости СПб

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