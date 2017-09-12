Диана Арбенина: "Мое существование оправданно в тот момент, когда я пишу песню"

На пресс-конференции новой книги "Бег" Диана Арбенина рассказала, что значит для нее свобода и работа.

10 сентября Диана Арбенина, певица, поэт, лидер рок-группы "Ночные снайперы" презентовала новую книгу "Бег". Появившись перед публикой, певица сразу же рассказала, что при создании этой книги были учтены все недостатки предыдущих изданий. "Самое главное мы, черт побери, пронумеровали страницы. Так что я довольна тем, что получилось. Нудная, классическая, поэтическая книга текстов и стихотворений", - добавила Диана.

Кроме того, артистка отметила, что она пишет очень грамотно. А что касается текстов, по мнению Дианы, они являются заложниками музыки, но в случае, если речь идет о песнях. "Если говорить про стихотворения, там совершенно другие принципы, другие законы, и я всегда, когда беру ручку, знаю, что напишу стихотворение или песню", сообщает Диана.

На пресс-конференции Диана охотно рассказала, что для нее свобода. "Свободы много быть не должно", - заявила она. Певица абсолютно уверенна, что если человек полностью свободен, и у него нет иерархии в голове, он себе навредит. Именно поэтому существуют рамки дозволенного.

"Я убежденна, что человек не может не работать, потому что он себя губит отсутствием работы. Я себя гублю отсутствием работы. Я не умею не работать. Я не умею отдыхать. Мое существование оправданно в тот момент, когда я пишу песню. Все остальное время, несмотря на то, что у меня есть двое детей, я живу в состоянии чайника, который начинает кипеть все сильнее, и приходит еще следующая песня, я понимаю, что этот отрезок жизни он именно теперь оправдан".

Видео: Piter.TV

Дарья Шефер, Надежда Путинцева