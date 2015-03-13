Продажи антидепрессантов в петербургских аптеках увеличились на 40% за год

Чаще всего в городе интересуются транквилизаторами, направленными на длительное терапевтическое действие

За последний год продажи антидепрессантов резко выросли в Петербурге. По данным "Ведомостей", чаще всего в городе интересуются транквилизаторами, направленными на длительное терапевтическое действие: в натуральном выражении показатель увеличился до 509 790 упаковок.

Что касается препаратов краткосрочного действия, их продажи увеличились на 27%. Нейролептиков продаются больше на 24%.

По данным аналитиков, рост популярности антидепрессантов связан с информационной повесткой.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы переходят на консервы из-за подорожания рыбы.

Фото: Piter.TV