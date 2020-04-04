Ансамбль песни и пляски ЗВО представил песню, посвященную борьбе с коронавирусом

Артисты записывали песню, находясь на самоизоляции.

В субботу, 4 апреля, стало известно, что ансамбль песни и пляски западного военного округа (ЗВО) представил песню "Незараженный Ленинград", посвященную борьбе жителей Петербурга с пандемией. Клип презентовали в группе "Ансамбль песни и пляски ЗВО", социальной сети "Вконтакте".

В пресс-службе ЗВО отметили, что артисты записывали музыкальные партии, находясь на самоизоляции, не выходя из своих квартир. В основу композиции легла песня Валерия Кипелова "Непокоренный". Новый текст отсылает к героическому прошлому Северной столицы, а также воспевает работу врачей и сплоченность жителей города.

Ранее мы писали, что Шнуров написал матерную песню о продлении выходных.

Видео: Youtube/ Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО